الهند تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل

رانجاناثان: الهند شريك ثابت للشعب الفلسطيني.. وندعم حل الدولتين وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

شاركت سريبريا رانجاناثان سكرتيرة شئون الجوازات والتأشيرات والخدمات القنصلية وشئون الهنود في الخارج بوزارة الشئون الخارجية، في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الذي عُقد اليوم في بروكسل.

ونُظم الاجتماع بصورة مشتركة بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفلسطين، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين الرئيسيين والمؤسسات المالية.

وسبق الاجتماع الوزاري اجتماع لكبار المسئولين عُقد صباح اليوم.

وخلال الاجتماع، صرحت السكرتيرة الهندية بأن الهند ظلت على الدوام شريكًا ثابتًا للشعب الفلسطيني، مؤكدة دعم الهند المستمر لحل الدولتين، وكذلك عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

واستعرضت المساعدات التنموية المستمرة التي تقدمها الهند، بما في ذلك برامج بناء القدرات والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المشروعات الهندية تستند إلى احتياجات الجانب الفلسطيني، وتركز بصورة رئيسية على مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، وبناء القدرات، والتدريب المهني.

وأضافت أن الهند تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الكبرى في فلسطين في مجالات الرعاية الصحية، وتمكين المرأة، وبناء المؤسسات، وأعلنت إطلاق عدة مشروعات جديدة تركز على إعادة التأهيل، والصحة، والتعليم، والتدريب المهني.

وعلى هامش زيارتها إلى بروكسل، شاركت السكرتيرة الهندية، في اجتماع استضافه الرئيس المقبل للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث أكدت استمرار دعم الهند للوكالة وللجهود التي تبذلها في فلسطين.