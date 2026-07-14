نواب إيرانيون يدعون إلى الانتقام لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي

دعت أغلبية كبيرة في البرلمان الإيراني، إلى "الانتقام بالدم" للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قتل في غارة إسرائيلية في بداية الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي أول جلسة تم عقدها بالحضور الشخصي لهم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب في أواخر فبراير، دعا أكثر من 180 نائبا من أصل 290 نائبا إلى الانتقام أمس الاثنين، وفقا لبيان نشرته وكالة فارس.

وانتقد المشرعون بشدة المفاوضات مع الولايات المتحدة، محذرين من أن حل المشكلات بين طهران وواشنطن غير ممكن من خلال المحادثات.

وفي افتتاح الجلسة، لوح المشرعون بالأعلام الحمراء وطالبوا بالانتقام.

ويتمتع البرلمان الإيراني، بنفوذ محدود، وتتركز السلطة الحقيقية في قيادة الدولة والحرس الثوري الإسلامي.