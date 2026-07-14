زيزو لتريزيجيه في رسالة مؤثرة: ستظل كبيرا لاعبا وإنسانًا

حرص أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى زميله محمود حسن تريزيجيه، بعد إعلان مغادرته رسميًا عن صفوف القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

ونشر أحمد سيد زيزو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جمعته بتريزيجيه، وكتب: "هتفضل طول عمرك في مكانتك الكبيرة، كلاعب وكإنسان".

وأشاد زيزو بأخلاق زميله ومسيرته، مضيفًا: "طول عمرك مثال للاعب اللي بيتقي ربنا في شغله، وفي تعامله، وفي كل خطوة بيخطيها، وده عمره ما بيضيع عند ربنا".

واختتم رسالته بالدعاء لتريزيجيه، قائلًا: "علشان كده هيفضل يرزقك ويفتحلك الأبواب، ويكتبلك دايمًا اللي فيه الخير والأفضل.. كل التوفيق ليك يا حبيب قلبي".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا إنهاء تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه، موضحًا في بيان أن القرار جاء بعد مناقشات ومشاورات ودية، مع التوصل إلى تسوية مالية تعكس العلاقة المتميزة التي جمعت الطرفين.