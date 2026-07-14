البنك المركزي الأوروبي يختار 36 بنكا لتجربة اليورو الرقمي قبل إطلاقه في 2029

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أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اختيار 36 بنكا وشركة لخدمات الدفع في مختلف دول منطقة اليورو للاشتراك في تجربة اليورو الرقمي لاختبار صلاحيته الفنية.

وتضم القائمة، دويتشه بنك ودي.زد بنك الذي يمثل البنوك التعاونية وبنك هيلابا كممثل لبنوك الادخار الإقليمية في ألمانيا.

وقال البنك المركزي الأوروبي، إن أكثر من 60 موفر خدمات الدفع من مختلف دول منطقة اليورو قدمت طلبات للاشتراك في التجربة وإنه تم اختيار 36 شركة وبنكا منها بهدف ضمان تمثيل مختلف نماذج الأعمال وأحجام البنوك والمناطق الجغرافية.

وقال بيرو سيبلوني عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي، اليوم: "اهتمام السوق القوي بالتجربة يظهر استعداد القطاع الخاص للمشاركة الفعالة والتقدم السريع في مشروع اليورو الرقمي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الأوروبية".

ومن المقرر بدء فترة تجربة اليورو الرقمي في النصف الثاني من 2027 وتستمر لمدة 12 شهرا، حيث من المقرر إطلاق اليورو الرقمي رسميا في 2029 بمجرد الانتهاء من وضع الإطار التشريعي له.

وسيكون اليورو الرقمي مكملا لليورو النقدي وليس بديلا له وسيسمح تنفيذ المدفوعات سواء عبر الإنترنت أو بدونها دون الحاجة لوجود خدمات الدفع الإلكتروني.

وبحسب البنك المركزي الأوروبي، ستستخدم التجربة نسخة من اليورو الرقمي متوافقة إلى حد كبير مع النسخة الموجودة في مسودة التشريع، لكنها لن تتمتع بالصفة القانونية.

وسيشارك البنك المركزي الأوروبي و19 بنكا مركزيا وطنيا في منطقة اليورو في التجربة. والدول المشاركة فيها هي بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتياوإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.