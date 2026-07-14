إسبانيا تكسر صمود فرنسا في نصف نهائي كأس العالم بعد 28 عاما

كسر المنتخب الإسباني صمود نظيره الفرنسي في مباريات نصف نهائي كأس العالم، بعدما سجل ميكيل أويارزابال الهدف الأول لمنتخب لاروخا أمام الديوك في النسخة الحالية من البطولة.

وتلعب إسبانيا أمام فرنسا مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب دالاس بولاية تكساس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ولم تستقبل فرنسا هدفًا في نصف نهائي كأس العالم منذ نسخة 1998، حيث خاضت نصف النهائي في 3 نسخ تالية ولم تستقبل أي هدف.

ويرجع آخر هدف في مرمى فرنسا خلال نصف نهائي كأس العالم 1998، أمام كرواتيا، والذي سجله دافور شوكر في الدقيقة 46، وفازت فرنسا حينها 2-1، بفضل هدفين من المدافع ليليان تورام، ووصلت للنهائي لتتوج باللقب أمام البرازيل.

وفي نسخة 2006، فاز فرنسا في نصف النهائي على البرتغال بهدف دون رد، سجله زين الدين زيدان.

وفي 2018 انتصرت فرنسا على بلجيكا في نصف النهائي بهدف دون رد سجله صامويل أومتيتي.

وفي نسخة 2022 انتصرت فرنسا على المغرب بنتيجة 2-0، عن طريق ثيو هيرنانديز وراندل كولو مواني.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم في النهائي، يوم الأحد المقبل، مع الفائز من مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي الثاني.