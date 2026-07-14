هدم الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، منشآت سكنية وزراعية، وأغلق قرية بالسواتر الترابية، وواصل اقتحاماته وتجريف الممتلكات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفق إعلام حكومي فلسطيني ومنظمة أهلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أماتين شرق مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، وهدمت منشآت سكنية وزراعية.

ونقلت عن رئيس المجلس المحلي للقرية فتحي غانم قوله إن الهدم طال منشآت مقامة على مساحة تقدر بنحو 20 دونمًا (الدونم يساوي ألف متر مربع) تستفيد منها 22 عائلة، مقدرًا القيمة الأولية للخسائر بمئات آلاف الشواكل (الدولار يساوي نحو 3 شواكل).

وأضاف أن المنشآت المهدومة، التي لم يحدد عددها، مقامة منذ أكثر من 25 عامًا، ومنها مساكن وحظائر لتربية الأغنام ومستودعات زراعية لتخزين الأعلاف والمعدات، وجميعها مشيدة من الهياكل الحديدية وألواح الزينكو (الحديد).

وأشار المسؤول المحلي إلى أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن الأراضي المصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وقريبة من مستعمرتي "عمانوئيل" و"جلعاد".

وأوضح أن المنشآت المهدمة تعود لعائلات "الجهالين" و"حمادين" و"صرايعة"، وأن العائلات المتضررة باتت بلا مأوى ومصدر رزق، بعد أن كانت تعتمد على تربية الأغنام والزراعة في تأمين معيشتها.

وصنفت "اتفاقية أوسلو 2" الموقعة عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية، و"ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، إضافة إلى المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، ويُمنع الفلسطينيون من إجراء أي تغيير على الأرض فيها.

وفي شمالي الضفة، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي أغلق طرقًا ترابية فرعية وشارعًا داخليًا في قرية مردا شمال مدينة سلفيت.

وأضافت أن جرافة عسكرية تابعة للجيش أغلقت تلك الطرق بالسواتر الترابية والحجارة والصخور.

وفي محافظة نابلس، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن قوة إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، إضافة إلى بلدة بيت فوريك، بينما قام مستوطنون بتقطيع أعمدة كهرباء في منطقة "الظهرة" على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة، مشيرة إلى اندلاع "مواجهات عنيفة خلال تصدي الشبان لهجوم المستوطنين".

ووسط الضفة، ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي أجبر مواطنًا من سكان مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله على هدم متجره المختص ببيع الحلويات ذاتيًا، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وشمال مدينة رام الله أيضًا، ذكرت الوكالة الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجز "عين سينيا" العسكري، ومنع حركة المواطنين في الاتجاهين، وفتش مركبات ودقق في هويات ركابها.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية دير جرير، بالتزامن مع وجود عدد من المستوطنين واعتدائهم على المواطنين الفلسطينيين، فيما هاجمت مجموعة أخرى من المستوطنين رعاة الأغنام في منطقة "التل" ببلدة سنجل شمال شرق رام الله، واعتدت عليهم بالضرب.

بدورها، قالت منظمة "البيدر" الحقوقية، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين نفذوا أعمال تجريف لأراضي الفلسطينيين قرب تجمع معازي جبع شرق مدينة القدس.

وأضافت أن أعمال التجريف توحي بتوسيع النشاط الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يهدد التجمعات البدوية ومصادر رزق سكانها.

وجنوبي الضفة، ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنًا بعد اقتحام منطقة واد الجوايا بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل.

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لحماية المستعمرين، واعتقلت المواطن أحمد حماد النواجعة بعد اقتحام منزله، فيما سرق المستعمرون حصانًا للعائلة".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد 1181 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.