دينامو زغرب يطلب 3 ملايين يورو لانتقال بقرار إلى الأهلي

حددت إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي قيمة انتقال منصف بقرار، لاعب الفريق، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأرسل نادي دينامو زغرب خطابًا يخطره فيه بالموافقة على انتقال منصف بقرار إلى صفوف الأحمر، في الصيف الجاري، حال دفع 3 ملايين يورو، تُسدد على 3 دفعات.

كما أكد دينامو زغرب رغبته في الحصول على 10% من قيمة أي انتقال مستقبلي للمهاجم الجزائري، يتلقاها النادي الأهلي، وذلك بعد خصم قيمة الانتقال الثابتة والمتغيرة التي سبق دفعها.

وأشار النادي الكرواتي في خطابه إلى الأهلي إلى أنه سيطلب الحصول على 500 ألف يورو إضافية لقيمة الصفقة، كنسبة من مشاركات اللاعب مع الفريق الأحمر، وأيضًا مكافآت إضافية.

ومن المُقرر، أن ترد إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، برئاسة عصام سراج الدين، على مطالب نادي دينامو زغرب الكرواتي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم تلك الصفقة.