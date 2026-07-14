القيادة المركزية الأمريكية: بدء تنفيذ الحصار البحري على إيران وضربات جديدة تستهدف قدراتها

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها بدأت إطلاق جولة إضافية من الضربات ضد إيران لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز.

وأضافت في بيان، أن هذه الضربات تزامنت مع استعداد القوات الأمريكية لاستئناف الحصار البحري ضد الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية.

وأشار إلى بدء تنفيذ الحصار البحري على إيران، وذلك تطبيقًا لتوجيه أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وفي وقت سابق، أبلغ مسئول أمريكي وكالة رويترز بأن القوات الأمريكية نفذت غارات إضافية على أهداف عسكرية في إيران في وقت سابق الثلاثاء للقضاء على "التهديدات الناشئة".

ولم يقدم المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، مزيدا من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن عدد الغارات الإضافية كان محدودا.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة نفذت موجة هجمات واسعة النطاق في 13 يوليو، استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن القدرات البحرية في مواقع متفرقة في إيران، من بينها بوشهر وشاه بهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس.