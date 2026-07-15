قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن بعض أجهزة الدولة يجب أن تتمتع باستقلال مالي وإداري وفني، ومنها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى مناقشة مواد مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، قائلًا: «الاختصاص واضح جدًا إن اختصاص نوعي بس إحنا عاملين استقلال مالي وإداري وفني».



واستشهد باستقلالية المراكز الطبية والهندسية بالجامعات، واعتبارها واحدات ذات طابع خاص تتمع باستقلال مالي وفني وإداري، ومنها مستشفى قصر العيني، وعين شمس التخصصي، وغيرها.



وأكد أن مشروع القانون تضمن موادًا للرقابة على جهاز مستقبل مصر، من خلال تقارير ستُقدم لرئاسة مجلس الوزراء، والبرلمان، بالإضافة إلى خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.



واقترح تغيير آلية رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على جهاز مستقبل مصر، قائلًا: «مش ضروري الشكل التقليدي يعني في أجهزة ودول عندها رؤوس أموال ضخمة جدًا.. علشان نقدر نصل إلى نتائج ونقلل التكاليف».





