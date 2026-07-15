أعلن نادي الصفاقسي التونسي تعاقده رسميًا مع المدرب نبيل الكوكي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027، في خطوة تستهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج وتعزيز حضوره القاري.

ويأتي تعيين الكوكي بعد تجربة أخيرة خاضها مع المصري البورسعيدي، حيث أنهى مهمته مع الفريق بنهاية الموسم الماضي، عقب خسارة ثقيلة أمام الزمالك بنتيجة 4-1 في مستهل المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وخلال فترته مع المصري، قاد الكوكي الفريق في 37 مباراة، حقق خلالها 16 انتصارًا، مقابل 13 تعادلًا و8 هزائم، مقدمًا مستويات متباينة على مدار الموسم.

ويستعد الصفاقسي لخوض منافسات الموسم الجديد، وفي مقدمتها بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي يسعى خلالها للظهور بشكل قوي والمنافسة على اللقب.

ويضم الفريق التونسي في صفوفه عددًا من الأسماء البارزة، على رأسها علي معلول، نجم الأهلي السابق، إلى جانب حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك السابق، ما يمنح الجهاز الفني الجديد عناصر خبرة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.