ترامب عن غزو العراق: هاجمنا البلد الخطأ وتسببنا بأضرار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "هاجمت البلد الخطأ" عندما غزت العراق عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، معتبرا أن ذلك تسبب في "أضرار كبيرة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

وقال ترامب: "كنت أقول دائما: لا تدخلوا العراق، لا تهاجموا العراق. بصراحة، لقد هاجموا البلد الخطأ وتسببوا في أضرار كبيرة".

وأشاد بما وصفه بنضال الزيدي خلال العملية الانتخابية، كما أشار إلى مجالات التعاون المحتملة مع الحكومة العراقية الجديدة، ولا سيما في قطاع النفط.

وردا على سؤال بشأن سحب القوات الأمريكية من العراق، قال ترامب: "لم نعد نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك. أمامكم فرصة هائلة. جميع شركات النفط تدخل الآن إلى العراق وتعقد شراكات معه، والعلاقات تسير بشكل جيد للغاية. إنها علاقة كبيرة تجعلنا لا نحتاج إلى وجود عسكري هناك".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون موجودة في المنطقة لحماية العراق إذا اقتضت الضرورة، لكنه استدرك قائلا إنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا.

"إيران كانت المتنمر في الشرق الأوسط"

وفي سياق آخر، تطرق ترامب إلى التوتر مع إيران، قائلا: "كما تعلمون، كان لدينا اتفاق قبل يومين. كان قد اكتمل، ثم فجأة لم يتمكنوا من المضي فيه. لم تعجبهم بعض بنود الاتفاق، ولم يتمكنوا من تنفيذه، وهم من أطلق النار أولا".

ووصف إيران بأنها "المتنمر في الشرق الأوسط"، مضيفا: "لقد تنمرت على العراق، وتنمرت على كل دولة. كان الخوف يهيمن على دول الشرق الأوسط الأخرى، لكن هذا الخوف لم يعد موجودا الآن، لأن قدراتها العسكرية دُمرت بالكامل".

وزعم ترامب أن العلاقات المتنامية مع العراق تعكس أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت أكثر تقاربا وتعاونا "مما كانت عليه في أي وقت مضى".