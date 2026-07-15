مصطفى شوبير يستعيد لحظة هدف ميسي: وصلت لإيدي لكن السرعة والمسافة صعبوا الموقف

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس استقباله لهدفي من قبل منتخب إيران ولاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال منافسات بطولة كأس العالم، قائلاً إن دائمًا يحمل نفسه جزءًا من مسئولية أي هدف يدخل مرماه، حتى لو كانت الكرة صعبة.

وأضاف "شوبير" عبر برنامج "هنا المونديال"، مع الإعلاميين الرياضيين أحمد شوبير وأحمد حسام ميدو، اليوم الثلاثاء، أن هدف إيران كان من الكرات الصعبة على حارس المرمى، موضحًا أنه لم ير الكرة إلا بعد خروجها من بين لاعبي الدفاع، وعندما حاول التصدي لها ذهبت إلى جانب المرمى، لكنه يظل يفكر في كيفية التعامل معها بشكل أفضل إذا تكرر الموقف.

وتابع: “لما اترميت على الكرة مكنتش متملك منها فاللي قدرت أعمله أنها راحت على جنب شوية بس لو كان في رؤية أكتر كان ممكن أوديها في مكان أبعد ودم اللي ضايقتي، أنا دائمًا بحمل نفسي جزء من مسئولية دخول أي جول، ومنها دي، لأن لو عملت حاجة كويسة وصديت الأولى وهي صعبة، ليه مصدش التانية؟”، مؤكدًا على أن هذا التفكير يدفعه للتطور.

وعن كرة "ميسي"، أوضح أنها كانت مشابهة لكرة إيران، حيث لم يرها إلا بعد خروجها من أمام زميله اللاعب رامي ربيعة، مشيرًا إلى أن قرب المسافة وسرعة الكرة جعلا التعامل معها صعبًا، لكنه شعر بالحسرة بعد أن وصلت إلى يده ولم يستطع إبعادها أكثر، مردفًا أن مباراة الأرجنتين كانت صعبة على المنتخب.