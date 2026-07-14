إرنا: انفجارات في عدة مناطق جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بوقوع انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، عقب إعلان الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران.

وذكرت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا) أن الولايات المتحدة شنت هجمات على محافظتي خوزستان وهرمزغان المطلتين على الخليج العربي جنوبي البلاد.

وأشارت إلى سماع دوي انفجارات في مدينتي سيريك وبهبهان التابعتين لمحافظة هرمزغان، فيما تواصلت الهجمات على مدينة بندر عباس.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن تنفيذ غارات جوية إضافية ضد إيران، مؤكدا أن الحصار البحري المفروض عليها سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:00 بتوقيت تركيا (16:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

وفي يونيو 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.