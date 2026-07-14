البرهان يقدم التعازي في وفاة أمير قطر السابق: تبنى مواقف داعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق.

​وقدم البرهان واجب العزاء للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وللأسرة، وذلك في قصر لوسيل.

​وعبر رئيس مجلس السيادة عن بالغ تعازي السودان، قيادة وشعباً، للقيادة والشعب القطري في هذا المصاب الجلل، مؤكداً وقوف السودان وتضامنه مع قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف الأليم، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأثنى البرهان، على المواقف التاريخية المشرفة للفقيد، لافتاً إلى بصماته في تحقيق النهضة والتقدم والازدهار لدولة قطر.

وعبر البرهان عن تقديره العميق لمواقف الفقيد الراحل الداعمة للسودان وقضاياه في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وحرصه على الارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق استراتيجية.

وأشاد بدعمه المستمر للعمل الإنساني في السودان وجهوده في تحقيق السلام.

​من جانبه، أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن تقديره البالغ لهذه الزيارة، مؤكداً على العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط الأزلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن أمله في دفع مجالات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.