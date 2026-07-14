قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن أسعار النفط لن تستقر حتى مرور ما لا يقل عن 3 أشهر على توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا.

وأشار «كمال»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى وصفه السابق للاتفاق الأمريكي الإيراني بأنه «صلح الديب على الغنم»، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها اتفاقات ولا تصالحات في هذه المنطقة هتتم بطريقة كدا مالم يكن هناك اتفاق موقع يعدي عليه على الأقل 3 4 شهور».

ولفت إلى اضطراب أسعار النفط صعودًا وهبوطًا، نتيجة للتوترات الجيوسياسية، مستشهدًا بارتفاعها اليوم لتتراوح بين الـ85 و87 دولار للبرميل، بعدما انخفضت لنحو 70 دولار سابقًا، معقبًا: «لسا مش رقم مرعب».

وأردف أن أسعار برميل النفط تجاوزت الـ120 دولارا بالتزامن مع اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، معلقًا: «كل دي بتدخل المنطقة برضوا في حالة ضبابية والنهارده داخلين أهو على 5 شهور أو يزيد».

ولفت إلى أن العالم يمر بأزمة طاقة غير مسبوقة، نتيجة لعدم التزام الأطراف المعنية بالاتفاقات المقررة، قائلًا: «ده بيوري قد إيه عدم التزام الأطراف بالاتفاقات اللي حصلت لأن المفترض إن الأطراف كلها تكون ملتزمة بالحاجات اللي عليها».

وأرجع أسباب انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية، إلى قيام الدول المُخزنة للنفط والغاز الطبيعي، باستخدامه في ظل توقعات بانخفاض سعره، مع دخول الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ.

وتابع أنه مع عودة التصعيد بين الطرفين، فإن هذه الدول ستلجأ للحفاظ على هذا المخزون، والعودة لشراء النفط والغاز الطبيعي من الخارج، قائلًا: «النهارده الأمر بيتطور فهيحصل تاني كل اللي سحب من المخزون هيحاول تاني إنه يوقف سحب من المخزون ويشتري جديد لأن مهواش عارف إيه اللي هيجرى».

واختتم قائلًا: «خلال الـ24 ساعة القادمة مالم تحدث تطورات إيجابية للمحافظة على الهدنة اللي كانت موجودة ممكن نلاقي الأسعار بتوصل لـ100 دولار تاني».