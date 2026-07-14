ترامب: تراجعت عن فرض رسوم بمضيق هرمز مقابل استثمارات من دول المنطقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ستكون هناك شراكة قوية مع العراق في مجال النفط وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أنه توجد حاجة للوجود العسكري الأمريكي في العراق، مشيرًا إلى أن إيران هي العبء على العراق لأنها المتنمر على دول الشرق الأوسط.

ولفت ترامب إلى أن شركات النفط ستدخل العراق في الفترة البمقبلة وبمستويات غير مسبوقة.

إقليميًّا، أوضح ترامب أن بلاده تعمل على حراسة مضيق هرمز، وتابع: «لسنا بحاجة إلى نفط المنطقة لذلك طرحت موضوع الرسوم بنسبة 20%».

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه تراجع عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة مقابل استثمارات، وتابع: «نرحب بالاستثمارات في الولايات المتحدة مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم التي لا أحبها».

وصرح ترامب: «لا أحبذ فكرة فرض رسوم على مضيق هرمز ولكن ليس من المنطقي حماية المضيق من دون مقابل».

ولفت إلى أن هناك دولًا خليجية ستسثمر في الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، واصفًا ذلك بأنه المسار الأفضل.