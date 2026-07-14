تأييد حكم المؤبد للمتهم بقتل عمه بعد إضرام النيران في جسده بالقاهرة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بتأييد حكم المؤبد أول درجة الصادر ضد المتهم بإشعال النيران في عمه فيه أثناء نومه في منشأة ناصر.

ووجهت النيابة للمتهم "أحمد.ع"، بقتل عمه "أحمد.ر."، عمدا مع سبق الإصرار، بدافع الانتقام بسبب خلافات بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص منه، وأعد له مادة سريعة الاشتعال، مستغلا نومه وسكبها عليه وأضرم النيران في جسده، قاصدًا إزهاق روحه.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إضرام النيران عمدا بمسكن المجني عليه؛ ما أسفر عن امتداد الحريق إلى محتويات المنزل وإحداث تلفيات بها، بجانب إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وإحراز" "قداحة" ومادة قابلة للاشتعال دون مسوغ قانوني.

وأقر المتهم خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، بتعاطي المواد المخدرة وارتكاب الواقعة، إذ أكد أنه سكب مادة قابلة للاشتعال على المجني عليه أثناء نومه، ثم أشعل النار باستخدام "قداحة"، ولاذ بالفرار عقب حدوث الواقعة.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتهم خطط للجريمة مسبقًا بدافع الانتقام من المجني عليه، وأعد مادة قابلة للاشتعال لتنفيذ مخططه.

وأثبت تقرير الأدلة الجنائية، أن الحريق بدأ من غرفة المجني عليه، وتركزت آثاره في جسده وملابسه قبل أن تمتد إلى مفروشات ومحتويات الغرفة، بما يتفق مع تصوير الواقعة الوارد بالتحقيقات.