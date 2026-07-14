الخارجية تنعى السفير سليمان عواد: أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية

نعت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير سليمان عواد، أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية، الذي وافته المنية، مشيدة بمسيرته الدبلوماسية وإسهاماته في خدمة الوطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن السفير سليمان عواد أفنى عمره في خدمة وطنه بإخلاص وكفاءة، وشغل أبرز المناصب في عدد من البعثات الدبلوماسية المهمة، وأسهم بعلمه وخبرته في الدفاع عن مصالح مصر وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، تاركًا إرثًا مهنيًا وإنسانيًا سيظل محل تقدير واحترام.

وأضافت الوزارة أنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى أسرة وزارة الخارجية، وكل من عرفه وعمل معه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.