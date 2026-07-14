إمام عاشور يروي كواليس موقفه الطريف مع حسام حسن في مباراة إيران: افتكرت هيضربني

تحدث إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن اللقطة الطريفة التي جمعته بالمدير الفني للمنتخب، حسام حسن، خلال مباراة إيران في بطولة كأس العالم.

وشهدت المباراة انفعال حسام حسن عقب إهدار إحدى الفرص، قبل أن يتجه إلى إمام عاشور ويفرغ انفعاله بطريقة عفوية، في مشهد أثار ضحك لاعب وسط المنتخب.

وقال عاشور، خلال استضافته في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة «ON»: «أنا مكنتش شايف كابتن حسام.. شفت بس حاجة جاية عليَّ، ومكنتش عارف أعمل إيه».

وأضاف: «أنا قلت هيضربني.. طب أنا ذنبي إيه؟.. حتى محمد علاء كان خايف منه هو كمان، وعمل نفسه زعلان».

وعبّر عاشور عن تقديره لحسام حسن، قائلًا إنه وقف إلى جانبه كثيرًا منذ توليه تدريب المنتخب، مضيفًا: «أنا مكنتش بافهم دماغه في الأول، مش في الكورة، لكن بشكل عام. كان فيه شوية حاجات بسيطة بيننا، لكن الحمد لله بعد كده قدرت أفهم دماغه وأعرف هو عاوز مننا إيه».

ووجّه الشكر إلى المدير الفني للمنتخب على دعمه له بعد الإصابة التي أبعدته نحو ستة أشهر، قائلًا: «شكرًا على كل حاجة عملتها علشان أكون موجود في المنتخب وأشارك في كأس العالم».