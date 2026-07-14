إمام عاشور عن مباراة الأرجنتين: كنا بنتضرب في الملعب

أكد إمام عاشور أن لاعبي منتخب مصر شعروا منذ بداية مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026 بوجود تحامل من حكم المباراة، بعد تجاهله احتساب مخالفة واضحة لصالح محمد صلاح.

وقال «عاشور»، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الثلاثاء، عبر شاشة «ON»: «إحنا اتظلمنا، بس مش قادر أحط اللوم كله على الحكم.. كان في حاجات أوفر، وكنا بنتضرب في الملعب».

وأضاف: «من أول دقيقة عرفنا إن الحكم متحامل، لأن كان في فاول واضح لصلاح ومتحسبش»، موضحًا أن اللاعبين اتفقوا على التعامل مع ظروف اللقاء والتركيز حتى النهاية.

وتابع: «قلنا لبعض هنتعامل مع الماتش زي ما هو، ولازم نركز لآخر دقيقة، ومالناش دعوة بأي حاجة»، مشيرًا إلى أن المنتخب تمسك بفرصته حتى اللحظات الأخيرة.

ووصف إمام عاشور الدقائق الأخيرة من المباراة بأنها الأصعب، قائلًا: «آخر 12 دقيقة كانوا أصعب 12 دقيقة عدوا عليا»، مضيفًا أن نهاية اللقاء تركت حالة من الصدمة والحزن بين اللاعبين.