أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تقليص الوجود العسكري في سوريا

ادعى موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي بينهما، تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا، والبدء كذلك بالانسحاب من لبنان.

وبحسب تقرير نشره الموقع، استنادا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن ترامب أبلغ نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت في 9 يوليو الجاري، بأن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يثير التوتر وقد يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات.

ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو: "إنهم لا يريدونكم هناك. ينبغي لكم إعادة نشر قواتكم"، مشيرين إلى أنه طرح التقييم ذاته بشأن الوجود الإسرائيلي في لبنان.

وأوضح المسؤولون أن إدارة ترامب تبذل منذ أشهر جهودا للتوصل إلى اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا، إلا أن إسرائيل لا تبدو مستعدة لتقديم التنازلات المطلوبة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي سياق متصل، عقدت وفود من إسرائيل ولبنان اجتماعات في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما، بالتزامن مع انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين البلدين، الثلاثاء، برعاية أمريكية.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس 2026، وأسفر عن استشهاد 4 آلاف و324 شخصا وإصابة 12 ألفا و223 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وبالإضافة إلى احتلالها أراضي لبنانية، تسيطر إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967، كما زادت من توغلاتها داخل الأراضي السورية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وإعلانها انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.