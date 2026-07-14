التعليم عن «لجان ولاد الأكابر» بالثانوية العامة: إجراءاتنا قضت على هذه الظاهرة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنَّ امتحانات الثانوية العامة هذا العام تتم بشكل جيد ومنتظم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك توجيهات مستمرة للجان الامتحانية منذ خروج أوراق الأسئلة ووصولها إلى لجان الامتحانات والمتابعة بها، لمراقبة سير المنظومة والتأكد من انضباطها.

وأوضح أن أي مخالفات يتم التعامل معها بمنتهى الحزم والحسم، وأن أي شكاوى ترد من أي لجنة امتحانية سواء من أي طالب أو ولي أمر يتم التعامل معها سواء من داخل غرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات الفرعية الموجودة في المحافظات.

وشدد على أن مخالفات يتم التعامل معها خلال وقت قصير للغاية، بما يضمن المحافظة على المنظومة الامتحانية.

وردًا على سؤال عن انتهاء ظاهرة لجان ولاد الأكابر التي يحصل الطلاب فيها على مجموعات كبيرة ويتضح أنهم أقارب، قال زلطة: «مفيش الكلام خالص بفعل حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها».

ولفت إلى أنه حال مواجهة أي مخالفات خلال الامتحانات يتم التعامل معها في نفس اللحظة، مؤكدا أن هذه الظاهرة غير موجودة، وأن هناك متابعة مستمرة من الوزير محمد عبداللطيف لهذا النوع من المخالفات حال رصد أي منها.