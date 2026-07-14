طارق فهمي: ترامب يمارس حربا سيكولوجية على الداخل الإيراني والعالم

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إيران حسمت العديد من الملفات بعد إقامة جنازة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

ونفى فهمي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، وجود تضارب في المواقف داخل إيران، مؤكدًا سعي جميع الأطراف إلى تحقيق مصالح الدولة الإيرانية.

وأكمل: «مرحلة ما بعد تشييع المرشد حسمت أمورًا كثيرة، ولا يوجد تضارب في المواقف، بالمناسبة، داخل إيران، وإنما توزيع الأدوار يتم بصورة جيدة في تحقيق مصالح الدولة الإيرانية».

واعتبر مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وفاة المرشد الحالي لإيران مجتبى خامنئي حربًا سيكولوجية موجَّهة إلى الداخل الإيراني والعالم.

وأردف أن الهدف من هذه الادعاءات هو الضغط على إيران لإظهار المرشد، قائلًا: «حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة على هذا».

واختتم قائلًا: «هذه الحروب السيكولوجية والنفسية من قبل الإدارة الأمريكية وما يقابلها إيرانيًا، تدفع إلى اختبار كل طرف ومحاولة التأكد من أنه إذا كان المرشد على قيد الحياة فليظهر، فالصورة خير تعبير».