مستوطنون يهاجمون فلسطينيين ويصيبون اثنين في الضفة الغربية

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أصيب فلسطينيان مساء الثلاثاء، وتضررت ممتلكات في اعتداءين نفذهما مستوطنون إسرائيليون شمال ووسط الضفة، في وقت اقتحم فيه جيش الاحتلال عدة مناطق واعتقل فلسطينيا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن شابين أصيبا بجروح ورضوض في هجوم للمستوطنين على بلدة بيتا شمالي الضفة.

وأضافت أن ذلك جاء بعد وقت قصير من مهاجمة المستوطنين منطقة "الظهرة" على أطراف البلدة وقطع أعمدة الكهرباء.

وأشارت إلى اندلاع مواجهات في المنطقة عقب تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين "حيث أصيب شابان بجروح ورضوض".

وتحدثت "وفا" عن احتجاز مستوطنين مركبة إسعاف والاعتداء على طاقمها، في ذات المنطقة.

وشمالي الضفة أيضا، قالت الوكالة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل شابا خلال اقتحام قرية عنزا جنوب مدينة جنين.

وأوضحت أن قوات الجيش "اقتحمت القرية واعتقلت الشاب عزالدين زياد صدقة من أمام محل عائلته التجاري".

ومن جانبها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن جيش الاحتلال اقتحم بلدتي أوصرين وعقربا، جنوب شرق نابلس.

ووسط الضفة، تابعت الإذاعة، إن مستوطنين اعتدوا بالحجارة على مركبة فلسطينية قرب قرية المغيّر شرق مدينة رام الله وسط الضفة، وتسببت في أضرار مادية.

كما اقتحم الجيش بلدتي دير غسانة وسنجل شمال المدينة.

وجنوبي الضفة، ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي سلّم إخطارات بهدم عشرة منازل وغرف زراعية ومنتزها في خربتي حمصة وسوبا غرب مدينة الخليل، لغرض شق طريق استيطاني.

ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 6 يوليو الجاري، ارتكب المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداء، شملت مهاجمة قرى فلسطينية، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والسيطرة على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، ما أسفر عن مقتل 17 فلسطينيا.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا في القدس الشرقية.

وتتهم السلطات الفلسطينية ومنظمات حقوقية، المستوطنين بتنفيذ اعتداءات يومية تستهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.