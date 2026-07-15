مدرب إسبانيا بعد إقصاء فرنسا: أفضل فريق في العالم هزم أفضل لاعبي العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بلاعبيه بعد التأهل لنهائي كأس العالم بالفوز 2-0 على فرنسا في قبل نهائي مونديال 2026، مساء الثلاثاء.

صرح دي لا فوينتي عبر قناة بي إن سبورتس الفرنسية "فرنسا تمتلك أفضل اللاعبين في العالم، لكنها واجهت أفضل فريق في العالم".

أضاف "نحن سعداء للغاية، شعورنا لا يمكن وصفه، منتخب إسبانيا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأمامنا الآن خطوة واحدة نحو اللقب".

وشدد "الوصول إلى النهائي مسؤولية كبيرة، إنه شرف عظيم. علينا استيعاب هذه اللحظة".

وكشف المدرب الإسباني "قلت لفريقي في غرفة الملابس إننا سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم، يضم أفضل اللاعبين في العالم".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن منتخب فرنسا سيواجه إسبانيا أفضل فريق في العالم. فريقنا جعل المهمة الصعبة سهلة".

ويتطلع المنتخب الإسباني للقبه الثاني بعد الفوز بكأس العالم 2010، وينتظر في النهائي الذي سيقام الأحد المقبل الفائز من مواجهة الأرجنتين حامل اللقب ضد إنجلترا، مساء الأربعاء.