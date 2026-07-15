إصابة 11 شخصًا في تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوي غرب الإسكندرية

أصيب 11 شخصًا إثر تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي، أمام شركة البترول، في الاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية، ما أسفر عن اشتعال النيران بسيارة النقل وتسبب في كثافات مرورية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، فانتقل ضباط قسم شرطة أول العامرية، وقوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات وجروح متفرقة، واندلاع حريق بسيارة النقل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و5 آخرين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي (الميري) لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما عملت إدارة المرور على إعادة تسيير الحركة المرورية بعد رفع آثار الحادث.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.