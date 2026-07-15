مسئول بوزارة السياحة: تقديم دورات تدريبة لتنمية مهارات النقد الإبداعي لدى الأطفال

تحدثت الدكتورة رشا كمال عبدالقادر، مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، عن الدورات التدريبة المتكاملة التي تُقدمها الإدارة خلال فصل الصيف.

ولفتت خلال تصرحيات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى استكمالهم البرنامج التدريبي الخاص بتنمية النقد الإبداعي لدى الأطفال في مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي وتحويلهم لمكتشفين، معلقة: «ودي اشتغلنا فيها على مدى سنين كتير فاتت».

واستشهد بنموذج لزيارة الأطفال لمتحف الفن المصري الحديث، ومشاهدتهم لبعض اللوحات المستلهمة من التراث، بجانب التعرف على خلط الألوان والدرجات اللونية، وتفاصيل التكوين، وغيرها، ثم توجههم لزيارة المتحف المصري.

وأشارت إلى تحول الأطفال لنقّاد فنيين خلال زيارتهم للمتحف المصري، قائلة: «هو اللي هيقول لي الفنان المصري يا ترى كان بيخلط ألوان الفنان المصري التكوين بتاعه عبارة عن إي.. هيبتدي هو يعمل دا».

وتطرقت إلى إطلاقهم لبرنامج في متحف المركبات الملكية، تحت عنوان «البحث عن الثعلب المكار»، موضحة أسباب هذه التسمية.

وقالت إن "الثعلب المكار" يُشير إلى قطعة أثرية صغيرة الحجم، تُمثل الأزرار التي توضع بقميص يرجع لأحد أفراد الأسرة العلوية، والموجودة بإحدى واجهات العرض.

وأوضحت أن اللعبة قائمة على تنفيذ عدد من المهام للحصول على دلائل، تمكنهم من الوصول للقطعة الأثرية المُحددة بأنها «الثعلب المكار»، معلقة: «هي بتبقى أشبه بلعبة أو مغامرة داخل المكان».