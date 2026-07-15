شهدت إحدى قرى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم شخص، وفقًا للمعلومات الأولية، على إشعال النيران في منزل زوجة شقيقه، على خلفية خلافات عائلية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وقوع خسائر أكبر.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم، فيما تكثف أجهزة المباحث تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.





