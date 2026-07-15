«كرة القدم لا تنتظر أحدا» مبابي يعلق على خيبة الخروج من كأس العالم

يشعر النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد الديوك بخيبة أمل كبيرة بعد توديع كأس العالم بالخسارة أمام إسبانيا بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في قبل نهائي مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

صرح مبابي عبر قناة (إم 6) الفرنسية عقب اللقاء "لم نقدم الأداء المطلوب سواء فنيا أو تكيتيكيا أو المستوى العام، وعندما لا تقدم الأداء الجيد في قبل نهائي كأس العالم، فلا يمكن أن تفوز".

أضاف نجم ريال مدريد الإسباني "لقد التزم المنتخب الإسباني بخطة لعبه المشهور بها، فهم فريق يحب فرض إيقاعه بالاستحواذ، لقد تركناهم يتحكمون بإيقاع المباراة، ولم نجبرهم على الركض، فهم فريق لا يحب الركض بدون الكرة".

وأوضح "لم نكن جيدين أيضا في اللمسة أو التمريرة الأولى، كل هذه الأسباب تدفعك للخسارة في مباراة بقبل نهائي كأس العالم".

واصل "أشعر بخيبة أمل كبيرة مثل أي مواطن فرنسي، لا يمكن وصفها بالكلمات، لأن الوصول لنهائي كأس العالم كان حلمنا، وفرصة جديدة لصناعة التاريخ".

وختم نجم ريال مدريد الإسباني تصريحاته "يجب أن ننهض مجددا، ونتطلع للأمام، لأن كرة القدم لا تنتظر أحدا، بل ينتظرنا ارتباطات أخرى مع أنديتنا والمنتخب".