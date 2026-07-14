تأهل المنتخب الإسباني لنهائي كأس العالم 2026، بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب دالاس بولاية تكساس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب إسبانيا من ركلة جزاء سجلها ميكيل أويارزابال في الدقيقة 22 من عمر المباراة، وأضاف الظهير بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد اختراق مميز في العمق.

بدأت المباراة سريعة بين المنتخبين مع أفضلية واضحة للمنتخب الإسباني على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص.

وأسفر الضغط الإسباني عن ركلة جزاء بعد مخالفة من لوكا دين ضد لامين يامال داخل منطقة الجزاء، سددها ميكيل أويارزابال بقوة على يسار حارس مرمى فرنسا.

وبعد الهدف حاول المنتخب الفرنسي العودة في المباراة ولكنه اصطدم بقوة خط الوسط الإسباني، الذي حافظ على سيطرته على مجريات المباراة.

وفي الشوط الثاني كان المنتخب الإسباني أخطر وأكثر محاولات على مرمى فرنسا، وترجم ذلك سريعًا بهدف ثاني عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة 58.

ثم هدف ثالث في الدقيقة 61 ألغاه الحكم المساعد بسبب وحود تسلل ضد لامين يامال، الذي سدد بمهارة في شباك فرنسا.

فيما بدا المنتخب الفرنسي عاجزًا عن خلق أي خطورة أمام المرمى الإسباني رغم الترسانة الهجومية المكونة من مبابي وديمبلي وأوليسيه وباركولا، أو البدلاء دوي وشرقي.

وتأهلت إسبانيا لنهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 2010، حينما توجت باللقب أمام هولندا بهدف أندرياس إنيستا.

وبفوز إسبانيا اليوم، تكرثت العقدة الإسبانية لمنتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، بعد الانتصار الثالث تواليا، بعد فوز إسبانيا 2-1 في نصف نهائي يورو 2024، والفوز 5-4 في نصف نهائي دوري أمم 2025.

كما ثأرت إسبانيا لخسارتها 3-1 أمام فرنسا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2006.

وتلتقي إسبانيا في النهائي، يوم الأحد المقبل، مع الفائز من مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي الثاني.