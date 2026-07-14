دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تعويضًا بملايين الدولارات، بعد ثلاث سنوات من صدور حكم قضائي حمّله المسؤولية المدنية عن الاعتداء جنسيًا على المؤلفة الأمريكية إي جان كارول عام 1996، والتشهير بها لاحقًا.

وتلقت كارول نحو 5.6 مليون دولار، وفقًا لوثائق المحكمة ومحاميها. ويشمل المبلغ التعويض الأصلي البالغ 5 ملايين دولار، الذي أُمر ترامب بدفعه عام 2023، إلى جانب الفوائد التي تراكمت منذ ذلك الحين.

وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد خلصت، عام 2023، إلى أن ترامب اعتدى جنسيًا على الكاتبة الأمريكية داخل متجر راقٍ متعدد الأقسام في نيويورك عام 1996، ثم شهّر بها لاحقًا، وأمرت بإلزامه بدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار.

ونفى ترامب هذه الاتهامات على الدوام. ورغم أن الملاحقة الجنائية لم تعد ممكنة بسبب انقضاء المدة القانونية، فإن الدعوى المدنية استمرت حتى صدور الحكم.

كما أخفق ترامب في عدة محاولات للطعن على الحكم ووقف تنفيذ دفع التعويض.

وقال محامي كارول إن موكلته، البالغة من العمر 82 عامًا، ستستثمر المبلغ في الوقت الحالي، في انتظار القرار النهائي للمحكمة العليا الأمريكية بشأن القضية.