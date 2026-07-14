 مسئول أمريكي: الجيش نفذ غارات جديدة على أهداف عسكرية في إيران للقضاء على تهديدات ناشئة - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يوليه 2026 11:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مسئول أمريكي: الجيش نفذ غارات جديدة على أهداف عسكرية في إيران للقضاء على تهديدات ناشئة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 10:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 10:52 م

أبلغ مسؤول أمريكي وكالة «رويترز» بأن القوات الأمريكية نفذت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، غارات إضافية على أهداف عسكرية في إيران، بهدف القضاء على ما وصفه بـ«التهديدات الناشئة».

ولم يقدم المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مزيدًا من التفاصيل، مكتفيًا بالقول إن عدد الغارات الإضافية كان محدودًا.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة نفذت، أمس، موجة هجمات واسعة النطاق استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي، ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب القدرات البحرية في مواقع متفرقة داخل إيران، من بينها بوشهر، وشاه بهار، وجاسك، وكنارك، وأبو موسى، وبندر عباس.

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