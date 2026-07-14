جوهر نبيل: الحكومة تواصل تطوير المنظومة الرياضية وفق توجيهات القيادة السياسية

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة تواصل العمل على تطوير المنظومة الرياضية في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعزز مكانة الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه التقى برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027، مشددًا على السعي لتقديم نسخة متميزة تعكس مكانة الدولة المصرية، وتدعم طموحات اللاعبين في التأهل والمنافسة بقوة خلال أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار نبيل إلى أن اللقاء تناول كذلك مناقشة عدد من الحلول والبدائل المقترحة بشأن ملف أرض نادي الزمالك، في إطار حرص الدولة على إزالة العقبات التي تواجه الأندية الكبرى، وتوفير بيئة مستقرة تساعدها على مواصلة دورها الرياضي والمجتمعي.

واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء منظومة رياضية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بالشكل المشرف في مختلف المحافل الدولية.