مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية قرب ساحل البلطيق

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اعترضت مقاتلات بولندية، طائرة استطلاع روسية من طراز "إليوشين إل-20" قرب ساحل البلطيق البولندي، حسبما ذكر الجيش اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك - كاميش في وارسو: "هذه أول محاولة لروسيا منذ أمد طويل للاقتراب من ساحلنا لكي تقوم بعمليات استطلاع تتعلق بدفاعاتنا الجوية".

وأضاف أن روسيا كانت تختبر حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقا لوكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي".

وحلقت الطائرة الروسية فوق المياه الدولية لحوالي 30 كيلومترا قبالة مدينة أوستكا الساحلية في بوميرانيا.

وبعد التحذير عادت الطائرة الروسية أدراجها.

وتسود منطقة البلطيق توترات نتيجة لحرب موسكو ضد أوكرانيا.

واتهمت بولندا ودول البلطيق، بيلاروس وروسيا بشن حرب هجينة ضد الغرب، تشمل عناصرها تأجيج أزمة الهجرة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، والتخريب والتجسس، وإطلاق مسيرات بالإضافة إلى استخدام بالونات لتهريب السجائر.