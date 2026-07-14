رئيس الوزراء العراقي: الجيش الأمريكي سينسحب بالكامل من العراق بحلول 30 سبتمبر

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صرح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي سينسحب بالكامل من العراق بحلول 30 سبتمبر.

وقال ترامب، في البيت الأبيض: "حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت هناك لتقديم المساعدة إذا احتاج العراق إليها، لكنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا.

وأكد ترامب والزيدي، جدولا زمنيا تم الإعلان عنه سابقا للانسحاب الذي طال نقاشه، وجرى بالفعل تخفيض عدد القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة.

وفي يناير، غادر الجنود الأمريكيون قاعدة عين الأسد الرئيسية بالكامل وسلموا السيطرة لقوات الأمن العراقية.

وفي السابق، كان هناك حوالي 2500 جندي أمريكي منتشرين في البلاد، وفقا للأرقام الأمريكية.

وبعد الانسحاب من عين الأسد، بقيت القوات الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان، وفي قاعدة قرب مطار بغداد، وفي الحي الحكومي بالعاصمة المعروف بالمنطقة الخضراء.

- انسحاب أمريكي ونزع سلاح الميليشيات بالتوازي

وتربط حكومة الزيدي الانسحاب الأمريكي المخطط له بنزع سلاح الميليشيات التي تتمتع بنفوذ عسكري وسياسي كبير في العراق وتتلقى دعما من إيران بدرجات متفاوتة.

ومن المقرر الانتهاء من نزع السلاح هذا بحلول 30 سبتمبر وهو تحد هائل، حيث ترفضه المجموعات المسلحة الأكثر نفوذا في البلاد.

وقال الزيدي، إن الجماعات المسلحة لن يكون لها حق في الوجود بعد ذلك التاريخ.

وفي عام 2014، أطلقت الولايات المتحدة، تحالفا دوليا في العراق وسوريا المجاورة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وبدأت العملية بعد أن اجتاح التنظيم مناطق واسعة هناك.