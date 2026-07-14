مقتل رجل شرطة في اشتباكات مع جماعة محظورة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير

قال مسئولون، إن اشتباكات بين الشرطة وأنصار جماعة سياسية محظورة أسفرت عن مقتل رجل شرطة على الأقل وإصابة آخرين اليوم الثلاثاء في الشطر الباكستانية من إقليم كشمير.

واندلع العنف بعد أن أعادت السلطات الباكستانية فتح الطرق التي أغلقها أنصار لجنة العمل الشعبي المشتركة المحظورة لمدة شهر تقريبا.

وقال بيان للشرطة، إن السكان اشتكوا من نقص في المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن القيود المفروضة على وسائل النقل بسبب إغلاق الجماعة للطرق.

واتهم وزير الداخلية بالحكومة المحلية شودري جوفتار حسين، أعضاء مسلحين من المجموعة بقتل رجل الشرطة بفتح النار بشكل عشوائي.

وأعلن حسين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن ستشن عملية في جميع أنحاء كشمير الباكستانية "لتطهير جميع الطرق التي أغلقتها لجنة العمل الشعبي في جامو وكشمير المحظورة عند نقاط الدخول والخروج".

يذكر أن لجنة العمل الشعبي المشتركة هي تحالف من عدة مجموعات نظمت اعتصامات في مواقع متعددة منذ الشهر الماضي؛ للمطالبة بإلغاء 12 مقعدا في الجمعية التشريعية الإقليمية المخصصة للاجئين الذين هاجروا إلى باكستان من الشطر الهندي من إقليم كشمير منذ عقود.