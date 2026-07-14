مسئولة بمؤسسة إيد أكشن: الوضع الإنساني في غزة بالغ الصعوبة بسبب الخروقات الإسرائيلية

قالت ريهام الجعفري مسئولة التواصل في مؤسسة "إيد أكشن" الدولية بفلسطين، إن المؤسسات الإنسانية والمنظمات الدولية، وحتى المؤسسات الفلسطينية المحلية، تعمل في ظروف معقدة وصعبة للغاية، ولا تزال الاستجابة الإنسانية شبه مستحيلة، فعلى الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، لم يطرأ أي تحسن على الوضع الإنساني أو الظروف المعيشية للسكان في قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، واستمرار القصف، وتوسيع المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر، والاستيلاء على مزيد من الأراضي، ومنع السكان من الاقتراب حتى من المناطق المحاذية لذلك الخط.

وأوضحت أن أدى ذلك إلى زيادة تهجير السكان، إذ إن هذه المنطقة تمثل ما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة، ما يعني أن السكان باتوا يتكدسون في أقل من 30% من مساحة القطاع، ولذلك فإن الظروف الإنسانية والمعيشية صعبة للغاية.

وتابعت: "يضاف إلى ذلك عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم السماح إلا بدخول كميات ضئيلة منها، وحتى المساعدات التي تدخل يذهب جزء كبير منها إلى القطاع التجاري".

أشارت إلى أنه تُفرض شروط مستمرة على المؤسسات والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومن بينها مؤسسة أكشن إيد، عند تجديد تراخيص عملها في الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية، للسماح لها بإدخال المساعدات. وهذه الشروط تتعارض مع القانون الدولي.