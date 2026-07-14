البعثة الأممية تعتمد آلية جديدة لاختيار مرشح توافقي لرئاسة مفوضية الانتخابات في ليبيا

استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، في مكتبها بتونس، اللقاء السادس من لقاءات الاجتماع المصغر المعني بمعالجة الخطوتين الأوليين في خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، قرر المجتمعون، في بداية اللقاء، اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد تأخر تنفيذ الآلية المتفق عليها سابقًا.

وإثر ذلك، عكف المجتمعون على صياغة بنود الاتفاق النهائي، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجلسات السابقة بشأن الإطار القانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبعد تضمين مسودة الاتفاق غالبية النقاط المتفق عليها، تم تحديد الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل للقاء مجددًا، من أجل استكمال المتبقي من أعمال الاجتماع المصغر.