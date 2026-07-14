الشرطة الألمانية تحقق في 74 جريمة ومخالفة إدارية على خلفية المؤتمر العام لحزب البديل

تُحقق شرطة ولاية تورينجن الألمانية، في 74 جريمة و13 مخالفة إدارية على خلفية المؤتمر العام لحزب "البديل من أجل ألمانيا" والذي انعقد في مدينة إرفورت عاصمة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا يومي السبت والأحد من الأسبوع الماضي.

وأوضحت شرطة الولاية، أنها تُجرى حاليًا تحقيقات مع ما مجموعه 35 مشتبهًا به. وكان قد تم بالفعل تسجيل 82 جريمة ومخالفة إدارية قبل انعقاد المؤتمر.

وخلال المؤتمر العام للحزب اليميني الشعبوي في أول عطلة أسبوعية في يوليو الجاري، شارك نحو 31 ألف متظاهر في احتجاجات داخل المدينة، بحسب الشرطة.

وتولت الشرطة، تأمين المظاهرات الاحتجاجية والمؤتمر الحزبي معًا، مع اعتماد انتشار أمني مكثف، حيث شارك آلاف من أفراد الشرطة في العملية.

ورغم أن الغالبية العظمى من المشاركين تظاهروا سلميًا، وقعت بعض أعمال العنف بشكل متفرق، فقد تعرض ثلاثة صحفيين من المنصة الإخبارية اليمينية المحافظة "أبولو نيوز" لاعتداءات جسدية.

وذكرت الشرطة، أنها تحقق في هذه القضية مع شخصين مجهولي الهوية وشخص ثالث معروف لديها، وذلك بتهمتي الإهانة وإحداث إصابات جسدية خطيرة.

وتعرض أحد ممثلي الصحيفة اليمينية المحافظة "يونجه فرايهايت" لعملية سطو، وأفادت الشرطة بأنها حددت هوية أحد المشتبه بهم في هذه القضية، بينما تجري تحقيقات إجمالًا مع ثلاثة أشخاص على خلفية الواقعة.

وتُظْهِر استطلاعات، الرأي في الفترة الحالية أن حزب "البديل" – الذي يمتلك حاليا ثاني أقوى كتلة في البرلمان الألماني- سيحصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين الألمان في حال جرت الانتخابات البرلمانية هذه الأيام متفوقا على الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس بما يُقَدَّر بنحو خمس نقاط مئوية في المتوسط.