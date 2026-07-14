مصر تستضيف البطولة العربية للشطرنج بمشاركة 18 دولة

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة مختار عمارة، إقامة البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين بالقاهرة، خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 دولة ونحو 400 لاعب ولاعبة.

وتقام البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية، على رأسهم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والوفد المرافق له، ورئيس الاتحاد العربي والوفد المرافق له، ورئيس الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له، إلى جانب سفراء الدول العربية المشاركة في البطولة.

وأكد اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن الاتحاد يبذل قصارى جهده لإخراج هذه النسخة من البطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر وقدرتها الكبيرة على تنظيم واستضافة كبرى البطولات القارية والدولية، خاصة أن البطولة ستكون محل متابعة من الاتحاد الدولي للشطرنج، تمهيدًا لإسناد بطولة العالم للناشئين إلى القاهرة في ديسمبر المقبل.

وأضاف عمارة أن استضافة 18 دولة وأكثر من 400 لاعب ولاعبة تعكس ثقة الأسرة العربية والدولية في إمكانات مصر التنظيمية، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة الدولة المصرية.

وتابع: «حرصنا على توفير جميع الإمكانات الفنية والتنظيمية واللوجستية، بالتنسيق مع مختلف الجهات، لضمان توفير أفضل الأجواء للاعبين والوفود المشاركة، بما يسهم في نجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي اعتادت عليها مصر».

وأشار رئيس الاتحاد المصري للشطرنج إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب العربية الواعدة، كما تسهم في تعزيز العلاقات الرياضية بين الاتحادات العربية، مؤكدًا أن المنافسات ستكون قوية في ظل مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل السنية.

واختتم مختار عمارة تصريحاته قائلًا: «نتطلع لأن تكون هذه البطولة رسالة جديدة تؤكد قدرة مصر على استضافة أكبر الأحداث الرياضية، وأن تمهد الطريق لاستضافة بطولة العالم للناشئين في ديسمبر المقبل، وهو ما نعمل عليه بكل جدية خلال الفترة الحالية».