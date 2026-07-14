قال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رحيم صفوي، إن خطة إغلاق مضيق هرمز أُعدّت في عام 2011، بتدبير من المرشد السابق علي خامنئي.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أوضح صفوي، أن المرشد الراحل كان يتابع القضايا الدفاعية للبلاد بـ«حكمة وتدبير خاصين».

وروى أن المرشد السابق علي خامنئي، طلب منه في عام 2011، أن يقدم له خطة لإغلاق مضيق هرمز، خلال شهر.

ولفت إلى أنه عقد جلسات مع قائد القوة البحرية للحرس الثوري، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، ونائب القائد العام للحرس الثوري، خلال تلك الفترة، لإعداد الخطة.

وأوضح أن «الخطة كانت مكونة من 15 صفحة لإغلاق مضيق هرمز، وتنفيذ إجراءات في الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط».

وأشار إلى أن المرشد أحال الخطة فيما بعد إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للتنفيذ، قائلًا إن «ما يتم تنفيذه حاليًا هو جزء من تلك الخطة التي أُعدّت بتدبير وبُعد نظر من خامنئي قبل 15 عامًا»، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، كشف أن المرشد الإيراني كان يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز القدرة الصاروخية، عندما تولى هو منصب القائد العام للحرس الثوري في عام 1997م.

وأضاف: «كنا نمتلك آنذاك 2000 صاروخ، لكن خامنئي قال إن هذا العدد من الصواريخ قليل، ويجب أن نمتلك من الصواريخ ما يكفي لإدارة حرب هجومية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل».