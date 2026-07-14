البديوي يدعو مجلس الأمن إلى محاسبة إيران بسبب اعتداءاتها على دول الخليج

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ "موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، على دول الخليج وتأمين حرية الملاحة الدولية".

وأعرب البديوي، في تصريح صحفي اليوم، عن إدانته واستنكاره بـ "أشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط "ممباسا" و"الباهية" التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة عدد من الآخرين".

وأكد البديوي أن "هذا الاعتداء الإرهابي يعد انتهاكًا سافرًا وخرقًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي، وقواعد حرية الملاحة البحرية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على ضرورة حماية الملاحة الدولية، وعدم استهداف السفن التجارية أو تعريض الممرات البحرية للخطر".

كما أكد "أن مجلس التعاون يقف صفًا واحدًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية"، داعيًا "المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، بما يضمن وقفها فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي."