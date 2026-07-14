ليفربول يمهد الطريق أمام سلوت لتدريب منتخب هولندا

ذكرت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، أن نادي ليفربول الإنجليزي يمهد الطريق أمام آرني سلوت لتولي منصب مدرب منتخب هولندا لكرة القدم.

وبحسب التقرير، فإنه في حال قبول سلوت للمنصب، يرغب ليفربول في ضمان عدم تنازله عن حقه في التعويض المالي بعد رحيله في نهاية الموسم المنصرم.

ويعتبر سلوت أحد المرشحين لخلافة رونالد كومان، الذي استقال من منصب المدير الفني لمنتخب هولندا عقب خروجه المبكر من بطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب المغربي في دور الـ32.

وقررت إدارة ليفربول إعفاء سلوت من مهامه بعد الموسم المخيب للآمال للفريق الأحمر، الذي عجز عن التتويج بأي ألقاب في الموسم المنقضي.

ووفقا للتقرير، يعتزم نادي ليفربول زيادة راتب سلوت خلال عامه الأول كمدرب للمنتخب الهولندي إلى المبلغ الذي كان سيتقاضاه لو بقي مع النادي.

وهذا يعني أن سلوت لن يتكبد أي خسارة مالية، كما سيوفر ناديه السابق المال، علما بأن عقد المدرب الهولندي مع ليفربول من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2027.