شوبير: نجاح دمج الأندية مرهون بالإدارة والاستثمار الأمثل للإمكانات

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مشروع دمج بعض الأندية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أنه يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز الاستثمار الرياضي وزيادة القاعدة الجماهيرية للأندية.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن الدولة تتبنى رؤية مختلفة لدعم القطاع الرياضي، من خلال توفير المناخ المناسب ومنح الأندية الفرصة لبناء كيانات قوية وقادرة على تحقيق الاستقرار والاستدامة.

وأشار إلى أن نجاح تجربة دمج الأندية لا يعتمد فقط على حجم الدعم المقدم، وإنما يرتبط في المقام الأول بكفاءة الإدارات وقدرتها على استغلال الموارد والإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل، بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع.

وأضاف أن تقييم التجربة يجب أن يكون قائمًا على أداء جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن مسؤولية النجاح لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تمتد إلى إدارات الأندية والقائمين على المنظومة الرياضية، الذين يقع على عاتقهم تحويل هذه الخطوة إلى نموذج ناجح يخدم مستقبل الرياضة المصرية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكاتف جميع الجهات لإنجاح مشروع دمج الأندية، بما يسهم في تطوير المنافسة الرياضية وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الرياضي.