وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الأمريكي يلغي سحب طائرات إعادة التزود بالوقود من مطار بن جوريون

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ألغى الجيش الأمريكي، خططا لسحب طائرات إعادة التزود بالوقود من مطار بن جوريون الإسرائيلي بالقرب من تل أبيب ردا على تصعيد الصراع مع إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء.

ووفقا لموقع "واي نت" الإخباري، التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تشغل 33 طائرة أمريكية لإعادة التزود بالوقود أماكن في أهم مطار في إسرائيل والتي كانت ستستخدمها شركات الطيران التجارية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن هذا قد يؤدي إلى إلغاء 50 ألف تذكرة على رحلات الطائرات المدنية خلال موسم العطلات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة، أن المطار حاليا قادر على استخدام ثلث طاقته فقط للطيران المدني.

وأضافت أنه جرى إصدار تعليمات بعدم الموافقة على أي طائرات أمريكية أخرى للتزود بالوقود.

ووفقا لتقارير سابقة، كان من المقرر أن تغادر 18 طائرة لإعادة التزود بالوقود في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.

وفي حالة عدم سحبها، سيتعين على المطار إبلاغ شركات الطيران بأن حركة الطائرات سيتم تقييدها حتى أغسطس.