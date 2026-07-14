نبيل فهمي يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

قدم نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، واجب العزاء إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب عن خالص التعازي لأسرة آل ثاني ولشعب قطر، مشيدًا برؤية الفقيد التي أسهمت في نهضة قطر الحديثة.

وقال فهمي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه يتقدم بخالص التعازي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربًا عن صادق مواساته لأسرة آل ثاني وللشعب القطري.

وأشاد الأمين العام بما تمتع به الفقيد من رؤية أسهمت في تحقيق نهضة دولة قطر الحديثة، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري الصبر والسلوان.