بلغاريا تعلن عدم الانضمام إلى تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف في باريس اليوم الثلاثاء، إن بلغاريا لن تنضم إلى "تحالف الراغبين" الذي يدعم أوكرانيا ضد روسيا.

وأضاف راديف لقناة "بي إن تي" البلغارية بينما كان في العاصمة الفرنسية للمشاركة في احتفالات يوم الباستيل: "مكان بلغاريا ليس هناك".

وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، للانضمام إلى التحالف.

لكن راديف، الطيار الحربي السابق وقائد القوات الجوية البلغارية السابق، قال إن حل الصراع "لا يتمثل في توسيعه بالوسائل العسكرية، بل في بعثة دبلوماسية قوية كي تضع حدا للتصعيد".

وخاض راديف حملة انتخابية ناجحة كرئيس لحزب جديد ليصبح رئيسا للوزراء في مايو، بعدما شغل منصب رئيس البلاد منذ 2017 حتى يناير من العام الجاري.

وخلافا للحكومات السابقة في صوفيا، عمل من أجل حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا التي نشبت بعد هجوم روسي شامل في فبراير 2022.