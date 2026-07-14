الأهلي يكشف تفاصيل المقر المتكامل لفرعه في المنصورة الجديدة

يشهد مقر النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة تنفيذ مشروع رياضي واجتماعي متكامل على مساحة 40 فدانًا، يضم مجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والخدمية والترفيهية، بما يعكس توجه النادي نحو التوسع وتقديم خدمات متطورة لأعضائه.

ويتضمن المقر مبنى اجتماعيًا رئيسيًا، ومبنى إداريًا، ومجمعين لحمامات السباحة، إلى جانب أربعة ملاعب لكرة القدم، وأربعة ملاعب لكل من كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، فضلًا عن ملاعب للتنس، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث المعدات، ومبانٍ مخصصة لقطاع الناشئين والأكاديميات.

كما يضم المشروع مدينة للألعاب المائية، ومنطقة ترفيهية للأطفال، وعددًا من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى منافذ تجارية وخدمية، ومساحات خضراء ومناظر طبيعية، وجراجات للسيارات، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والخدمات الاجتماعية.

ويتم تنفيذ منشآت المقر وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية، مع استخدام أرضيات رياضية معتمدة من الاتحادات الدولية، وتزويد صالات الألعاب بأحدث أجهزة ومعدات التدريب، إلى جانب الاستفادة من الموقع المتميز للمقر داخل مدينة المنصورة الجديدة، إحدى أبرز المدن التي تشهد نهضة عمرانية متسارعة.

ويمثل المقر الجديد خطوة إضافية في مسيرة توسع النادي الأهلي خارج نطاق القاهرة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز وجوده في المدن الجديدة، وتقديم خدمات رياضية واجتماعية متطورة تواكب مكانة النادي وتلبي احتياجات أعضائه وأسرهم.

ويأتي إنشاء مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى التوسع في إنشاء الفروع، وتقديم نموذج حديث للأندية الرياضية والاجتماعية، بما ينسجم مع خطط الدولة للتنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.