برشلونة يخاطب رابطة الليجا بشأن ملعبه في موسم 2027-2028

طلب نادي برشلونة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خوض النصف الأول من موسم 2027/2028 على الملعب الأولمبي "مونتجويك" وذلك خلال فترة تركيب سقف ملعب "كامب نو" وهو مشروع سيبدأ في يونيو 2027.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مدة العمل المتوقعة في السقف قد تدوم حتى لأربعة أشهر ونصف، حيث ستمتد حتى منتصف أكتوبر، ورغم ذلك فإن برشلونة كان متحفظا في تحركاته تجاه هذا الملف.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، لم ترد حتى الآن على طلب برشلونة الذي يرغب في تجنب أي تأخر محتمل قد يكون من شأنها تأخير العملية ككل، وقرر برشلونة خوض جميع مباريات الدور الأول بما في ذلك مباريات دوري الأبطال في ملعب "مونتجويك".

وإلى جانب تركيب السقف، سيجري برشلونة تغييرات جديدة في ملعبه، ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي (يويفا) يجب على كل فريق خوض جميع مبارياته في الدور الأول على نفس الملعب