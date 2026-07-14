مدينة ميونخ الألمانية تفرض قيودا صارمة على استخدام المياه بسبب الجفاف

أدى الحر الشديد والجفاف إلى ارتفاع استهلاك المياه في العاصمة البافارية ميونخ الواقعة جنوبي ألمانيا؛ ما دفع سلطات المدينة إلى فرض إجراءات حظر محددة، بعدما تبين أن المناشدات السابقة لترشيد استهلاك المياه لم تكن كافية.

وبموجب قرار إداري عام دخل حيز التنفيذ فورًا، جرى حظر أمور من بينها ملء أحواض السباحة الخاصة وريّ المسطحات العشبية، وحظر ضخ المياه من البحيرات والأنهار، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين.

وتشمل إجراءات الحظر ما يلي:

• سحب المياه لملء وتشغيل أحواض السباحة والمسابح الخاصة، والنوافير، ومنشآت الألعاب المائية، وبراميل تجميع المياه.

• ري وسقاية الحدائق المنزلية الخاصة والحدائق الصغيرة: (مثل الأشجار، الحواجز الشجرية، الشجيرات المعمرة، أحواض الزهور، ونباتات الزينة) في الفترة ما بين الساعة 09:00 صباحاً وحتى 07:00 مساءً.

• يُحظر ري المسطحات العشبية وغيرها من المساحات الخضراء غير المخصصة للاستخدام التجاري أو العام، مع استثناء الملاعب الرياضية والأراضي الزراعية والحراجية والمقابر.

• غسل المركبات الخاصة خارج محطات الغسيل التجارية.

• رش أو تنظيف الشرفات والجدران والطرق والأسطح والساحات والممرات الخاصة بالمياه، بما في ذلك باستخدام أجهزة التنظيف بالضغط العالي.

• سحب المياه من المسطحات المائية السطحية داخل مدينة ميونخ للأغراض المذكورة أعلاه، مع استثناء سحب المياه لسقي الماشية، أو للاستخدامات الزراعية، أو في الحالات التي يُعاد فيها كامل المياه المسحوبة إلى المسطح المائي.

ويسري هذا القرار حتى الأول من أغسطس 2026، ما لم يُلغَ قبل ذلك، مع إمكانية تمديده إذا استمرت موجة الجفاف.

وأفاد متحدث باسم المدينة، بأن استهلاك المياه في ميونخ ارتفع مؤخرًا إلى أكثر من 360 مليون لتر يوميًا، في حين يبلغ المتوسط المعتاد نحو 300 مليون لتر.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة لن تكون كافية لتحسين الوضع المائي.

وقال عمدة ميونخ دومينيك كراوزه، المنتمي إلى حزب الخضر: "بعد شتاء وربيع شهدا جفافًا استثنائيًا، أصبحت موارد إمدادات المياه في ميونخ تتعرض لضغوط شديدة".

وأضاف أنه قرر بالتنسيق مع إدارة المناخ وحماية البيئة وشركة مرافق المدينة، فرض إجراءات إلزامية لترشيد استهلاك المياه.

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة مرافق مدينة ميونخ فلوريان بيبرباخ، أن القرار الإداري العام يشمل شبكة إمدادات المياه بأكملها، بما في ذلك البلديات والمناطق المجاورة المتصلة بها.

ودعا كراوزه، السكان إلى الالتزام بهذه القواعد "حتى تستعيد مستويات المياه الجوفية عافيتها"، مضيفًا: "المياه هي أثمن مورد غذائي لدينا، فلنتعامل معها بعناية".

وكانت مدينة لانداو الواقعة على نهر إيزار في منطقة بافاريا السفلى قد فرضت بالفعل، في نهاية يونيو الماضي، حظرًا على الري.

كما دعت العديد من البلديات الأخرى في الولاية سكانها إلى ترشيد استهلاك المياه.